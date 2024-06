Italia: quattro novità contro la Croazia, Dimarco può farcela

VERSO CROAZIA-ITALIA

Nell'allenamento della vigilia provati in formazione Darmian, Cambiaso, Cristante e Retegui. L'esterno nerazzurro ok ma servirà un provino

Luciano Spalletti nell'allenamento di vigilia, molto attendibile ai fini della comprensione delle sue scelte, ha provato una formazione con quattro novità rispetto a Spagna-Italia: Darmian, Cambiaso, Cristante e Retegui. Per un sistema di gioco che potrebbe essere un 4-1-4-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui. Ma con qualche 'scivolamento' si arriverebbe (soprattutto in fase offensiva) a un 3-4-2-1 con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa; Cambiaso, Cristante, Jorginho e Darmian a centrocampo; Barella e Chiesa dietro a Retegui. A parte Federico Dimarco, per il secondo giorno di fila, ma il ct in conferenza ha annunciato che dovrebbe essere disponibile, molto probabilmente per la panchina.

Oggi nel ruolo di centravanti è stato provato soltanto l'oriundo, che dovrebbe quindi avere vinto la concorrenza di Scamacca e Raspadori. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di informazione, Fagioli non è stato provato nei titolari né nell'allenamento dell'antivigilia (esercitazioni tra due squadre a carte mischiate, senza titolari definiti), né nella seduta di vigilia.

Contro la Croazia basta il pari per ottenere il secondo posto nel gruppo B. Una vittoria migliorerebbe anche il pessimo bilancio azzurro contro le nazionali top nei tre anni successivi al trionfo di Wembley: 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte in 12 confronti. Per la cronaca, il ko della squadra di Spalletti contro la Spagna ha determinato il sorpasso della Croazia nel ranking FIFA: ora il 9° posto è loro, l'Italia scivola in 10° posizione.

Vedi anche euro 2024 Italia, Spalletti perde Dimarco: niente Croazia per l'esterno dell'Inter