Italia, Spalletti perde Dimarco: niente Croazia per l'esterno dell'Inter

ITALIA

Il nerazzurro ha rimediato una botta contro la Spagna e non si è allenato, al suo posto uno tra Darmian e Cambiaso

Luciano Spalletti dovrà quasi certamente fare a meno di Federico Dimarco nell'ultimo, decisivo match del Gruppo B di Euro 2024. L'esterno dell'Inter ha infatti rimediato una botta al polpaccio destro nel corso della partita con la Spagna di giovedì che non gli ha permesso di prendere parte all'ultimo allenamento degli Azzurri (per lui solo differenziato) e che con tutta probabilità lo terrà fuori dalla sfida in programma lunedì alle 21.

Vedi anche euro 2024 Italia, Pellegrini: "Niente calcoli con la Croazia, Spalletti vuol dominare le gare" Si tratta di un'assenza pesante, anche perché l'ex Verona è l'unico esterno a tutta fascia mancino a disposizione nella rosa dell'Italia. Spalletti stava già meditando la sostituzione di Giovanni Di Lorenzo, con l'inserimento dal 1' di Darmian, e a questo punto potrebbe optare per una rivoluzione totale negli esterni di difesa, con Cambiaso al posto di Dimarco. L'alternativa, dando per scontata la linea a quattro, è confermare il capitano del Napoli e schierare Darmian a sinistra. In quel ruolo, in realtà, potrebbe giocare anche Calafiori, che nasce terzino sinistro e che anche nell'ultima stagione a Bologna lo ha fatto in più di un'occasione.