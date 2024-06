Italia, malore per l'autista del pullman delegazione prima del match con la Spagna

© Getty Images

Incidente sfiorato prima della partita persa contro la Spagna per una parte della delegazione dell'Italia a Euro 2024 in Germania. L'autista che guidava il pullman con a bordo dipendenti e ospiti ha avuto un malore improvviso e il mezzo si è fermato in mezzo alla carreggiata sull'autostrada A45 mentre il gruppo viaggiava verso Gelsenkirchen. Nessuna persona a bordo del pullman era impegnata con la squadra, che era quasi arrivata allo stadio.