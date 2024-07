Inghilterra, Kane: "Risultato straordinario, orgoglioso di tutti noi"

EURO 2024

Il capitano della nazionale dopo il raggiungimento della finale di Euro 2024: "Watkins? Anche in cinque minuti si può fare la differenza"

© Getty Images Grande gioia nelle parole dei giocatori dell'Inghilterra dopo la vittoria sull'Olanda e il raggiungimento della finale di Euro 2024. Il primo a parlare è stato il capitano, Harry Kane: "È un risultato straordinario, sono orgoglioso di tutti noi - le sue parole -. Ogni giocatore, ogni membro dello staff, sono così orgoglioso di loro... Fare quello che abbiamo fatto lontano da casa è davvero speciale. C'è la sensazione che ci sia ancora uno step da fare e dobbiamo farlo domenica".

Kane ha anche celebrato Ollie Watkins, match winner della serata: "È una questione di essere pronti. Siamo una grande squadra, che si fa sempre trovare pronta. Quando conta, potresti avere cinque minuti, un minuto, ma puoi fare la differenza, puoi vincerci un torneo. Ha aspettato, è stato paziente. Ciò che ha fatto è stato eccezionale e se lo merita".

Infine una battuta sul prossimo avversario, la Spagna: "Un'altra partita incredibilmente dura. È stato un viaggio duro, ma ce n'è un'altra. Ci sono altri 90 minuti, o 120, o i rigori, qualunque cosa ci riserverà, noi ci saremo. Non vedo l'ora".

WATKINS: "IL MOMENTO CHE STAVO ASPETTANDO"

Protagonista assoluto Ollie Watkins: "Aspettavo questo momento da settimane - le parole dell'attaccante dell'Aston Villa -. C'è voluto molto duro lavoro per arrivare dove sono oggi. Sono felicissimo. Giuro sulla mia vita di aver detto a Cole Palmer che oggi mi avrebbe assistito e che io avrei segnato È la sensazione più bella di sempre. Ci sono state molte critiche, ma siamo in finale e questo è l'importante".

SOUTHGATE: "PARTITA COMPLICATA, FINALE SPECIALE"

Grandi sorrisi anche per il ct Southgate: "Abbiamo giocato molto bene. È stata una partita complicata e dovevamo continuare a cambiare il modo in cui difendevamo. Abbiamo dovuto adattarci continuamente e i giocatori hanno preso tante buone decisioni. Il finale è stato speciale per la squadra. I cambi? La cosa più importante è che tutta la squadra sia pronta per entrare in partita. Sentivamo, dal punto di vista energetico, che stavamo iniziando a perdere un po' di pressione e Harry Kane aveva preso un colpo. Ollie Watkins poteva pressare bene e andare in profondità. Abbiamo pensato che fosse un buon momento per provarlo, sono così felice che Ollie abbia ottenuto il suo momento".

IL MESSAGGIO DI RE CARLO: "CONGRATULAZIONI E BUONA FORTUNA PER LA FINALE"

"Mia moglie e io ci uniamo a tutta la nostra famiglia nel porgervi le più sentite congratulazioni per aver raggiunto la finale degli Europei e nel mandarvi i nostri migliori auguri per la partita di domenica. Buona fortuna, Inghilterra", queste le parole di Re Carlo III a Southgate e i suoi ragazzi, riportate dalla BBC.

OLANDA, KOEMAN: "GRANDE TORNEO, ORGOGLIOSO DEL GRUPPO"

Ronald Koeman ha invece commentato così l'eliminazione della sua Olanda: "Non importa quanto sia stato doloroso, è stato comunque un grande torneo - le parole del ct -. Sono orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma purtroppo è andata così. Non possiamo incolpare noi stessi. Sono orgoglioso di come abbiamo lavorato. Abbiamo mantenuto la fiducia e abbiamo giocato sempre meglio".