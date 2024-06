Germania: Füllkrug rompe la mano al tifoso: "Ho cantato l'inno in barella"

© X

La racconta la Bild e arriva direttamente dal primo match di Euro 2024 una storia che si candida tra le più pazze di questo Europeo. Un tifoso della Germania, Kai Flathmann, si è rotto una mano dopo essere stato colpito accidentalmente da un tiro di Niclas Füllkrug durante il riscaldamento prima della partita vinta per 5-1 contro la Scozia. L'uomo era seduto in prima fila accanto alla porta venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. "Ho cantato l'inno in barella. Non sapevo se ridere o piangere, purtroppo ho dovuto rinunciare al mio sogno di assistere alla partita inaugurale". Per lo sfortunato supporter, però, è in arrivo un piccolo contentino, visto che dovrebbe ricevere una maglia e un messaggio dallo stesso Füllkrug.