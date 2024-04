Germania in allerta, l'Isis ora minaccia anche Euro 2024: "Ultima chiamata"

ALLARME TERRORISMO

Dopo gli stadi dei quarti della Champions League, arriva l'ennesima minaccia dello Stato Islamico

© Foto da web L'Isis-K torna a spaventare l'Europa e il mondo del calcio. Dopo aver minacciato attacchi contro gli stadi che hanno ospitato l'andata dei quarti di finale di Champions League (Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano e Santiago Bernabeu a Madrid), il sedicente Stato Islamico mette nel mirino Euro 2024. I funzionari della sicurezza statale tedesca ritengono che un ramo regionale degli jihadisti prenderà di mira il Campionato Europeo in Germania quest'estate. L'allarme è scattato dopo che il magazine Voce del Khorasan, pubblicazione in lingua inglese firmata dalla branca mediatica Al Azaim, ha pubblicato la foto di un terrorista con una pistola in mano e vestito in mimetica a bordo di un treno o tram tedesco della S-Bahn, intitolata: "Ultima chiamata prima dell'uscita". Sul sedile accanto al militante c'è una scatola di esplosivi, sotto un cartello con la scritta "Benvenuti in Europa".

Un altro scatto mostra un drone che vola sopra lo stadio Bernabeu recentemente rinnovato con la didascalia: "Se ti stringono e ti opprimono a terra, colpiscili dal cielo". "Se i nemici della religione di Allah hanno bloccato la via dell'Egira (l'esodo di Maometto del 622 d.C., ndr), non possono bloccare la via della lotta", si legge nel testo di accompagnamento. Il testo prosegue minacciando: "Investite i kuffar (i non credenti o infedeli, ndr) con il vostro veicolo, pugnalateli con coltelli, riempite il loro cibo di veleno, fate saltare loro il cervello con proiettili e date fuoco alle loro case".

Vedi anche Calcio Antonio Rudiger risponde alle accuse di sostenere l'Isis: "Denuncerò chi etichetta come islamista"

Un appello rivolto in particolar modo ai giovani: "La responsabilità dei giovani è più grande che altrove. Ci rivolgiamo ancora una volta ai giovani della Ummah (la comunità musulmana) e soprattutto ai sinceri Muwahiddeen (una frase usata dallo Stato Islamico per descrivere i loro combattenti, ndr) che giacciono tra le braccia di quei paesi che stanno combattendo contro il mondo islamico".

Funzionari statali tedeschi ritengono che il gruppo Isis-K disponga di una rete organizzata di oltre 100 agenti nell'Europa occidentale, di cui 50 nella sola Germania. Un funzionario ha dichiarato alla Bild: "(Questo pezzo di propaganda) dimostra che l'Isis-K vuole assolutamente effettuare attacchi sensazionali, non importa come e da chi. A tal fine, tutti i potenziali aggressori, compresi i cosiddetti lupi solitari, sono ora chiamati a compiere attacchi".

Vedi anche Champions League Allarme attentati sulla Champions: l'Isis minaccia attacchi agli stadi dei quarti