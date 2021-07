Mancini senza parole: "Siamo felici, abbiamo dominato"

Felice ed emozionato, quasi senza parole. Così Roberto Mancini pochi attimo dopo essere diventato campione d'Europa: "Siamo stati bravi! Abbiamo preso gol subito e siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita". Per il ct una gioia immensa: "I ragazzi sono stati meravigliosi, questa vittoria è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Siamo felici!".