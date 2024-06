Euro 2024: zaino sospetto, sgomberata una parte della fan-zone a Berlino

ALLARME RIENTRATO

Il proprietario è stato arrestato, mentre la borsa è stata esaminata dagli artificieri: tutto si è poi risolto senza problemi

© Getty Images Un allarme bomba a Berlino ha causato l'evacuazione temporanea di una fan-zone in cui si stavano radunando tifosi per seguire su maxischermi la partita inaugurale degli Europei 2024, Germania-Scozia. La zona, situata nei pressi del Reichstag, la sede del Parlamento tedesco, è stata riaperta al pubblico poco dopo le 18:30. A far scattare l'allarme è stato uno zainetto abbandonato e il proprietario è stato arrestato. La borsa è stata subito esaminata dagli artificieri.

E' stato creato un perimetro di sicurezza intorno allo zaino. Non è chiaro quante persone abbiano dovuto lasciare l'area. "Se alla fine si scoprirà che non c'è nulla, sarà stato meglio evacuare una volta di troppo piuttosto che una volta di meno", ha dichiarato la ministra dell'interno federale Nancy Faeser da Monaco, sede della partita. "Può anche essere che qualcuno non abbia portato l'oggetto nella fan-zone perché la borsa era più grande del formato consentito, ovvero DIN A4", ha ipotizzato Beate Ostertag, la portavoce della polizia di Berlino.

Il perimetro di sicurezza creato "è ampio 200 metri", ma non riguarda l'intera fan-zone e l'episodio non ha avuto alcun impatto sulla fan-zone principale, quella davanti all'iconica Porta di Brandeburgo, dove i tifosi hanno sempre avuto accesso. La minaccia di attacchi terroristici islamisti in Germania è attualmente significativamente più alta rispetto agli anni passati anche a causa della guerra di Gaza, aveva avvertito solo tre giorni il "Verfassungsschutz", il servizio segreto interno tedesco.