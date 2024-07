Euro 2024, sempre più autogol: con quello di Muldur siamo a 10

Vedi anche euro 2024 Euro 2024, Francia-Belgio 1-0: decide l'autogol di Vertonghen all'85' Vedi anche euro 2024 Euro 2024 è l’Europeo degli autogol: record vicino

L'autogol che ha lanciato la Francia

Poi c'è stato Vertonghen, agli ottavi: a cinque minuti dal 90' il difensore belga ha deviato nella sua porta un tiro non irresistibile di Kolo Muani che è valso i quarti per la Francia e l'eliminazione per il Belgio. Curiosamente la Francia è arrivata in semifinale senza mai segnare su azione, "spinta", oltre che dai rigori, proprio dagli autogol.