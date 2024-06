Euro 2024 è l’Europeo degli autogol: record vicino

EURO 2024

Con la ‘frittata’ di Akaydin sono già 6 le autoreti dopo le prime due giornate, soltanto nel 2021 ce ne sono stati di più: 11 alla fine del torneo

Ci aspettavamo i super attaccanti, sono arrivati i clamorosi autogol. A Euro 2024 non brillano i grandi bomber (Lewandowski, Ronaldo, Lukaku, Vlahovic, Scamacca, Giroud, Mbappe, Depay... tutti ancora a digiuno!); il capocannoniere - addirittura a quota sei (sei su 61 gol segnati finora in Germania, il 10%) - si chiama autogol.

Vedi anche euro 2024 Euro 2024: il gruppo E è un rebus, non era mai successo tutte e a tre punti Quello di Akaydin in Turchia-Portogallo di ieri pomeriggio è solo l’ultimo di una lunga serie di suicidi difensivi, quasi tutti decisivi. A cominciare da quello di Calafiori contro la Spagna, che nonostante il dominio totale e le occasioni create ha battuto l’Italia soltanto grazie all’autorete del difensore del Bologna. Non necessariamente un male, almeno secondo gli statistici: in ogni Mondiale (o Europeo) in cui gli azzurri si sono segnati da soli, sono sempre arrivati in finale, e quando è successo alla seconda partita (Collovati col Perù nell’82, Zaccardo con gli Usa nel 2006) hanno vinto la coppa.

Autogol - dicevamo - implacabile in questo Europeo. L’unico ininfluente quello di Rudiger in Germania-Scozia, la gara d’apertura, finita 5-1. Decisivi, invece, quello di Hranac in Portogallo-Repubblica Ceca, che ha aperto la strada alla rimonta di Ronaldo e compagni; quello di Wober in Austria-Francia (finora unica rete all’attivo della nazionale di Deschamps in questo Europeo!); decisivo, infine, anche quello di Gjasula in Croazia-Albania, finita poi 2-2 per effetto del gol, al 95esimo, stavolta nella porta giusta, dello stesso mediano albanese.

Quando i bomber deludono, il protagonista (come a Euro 2024) può essere lui: l'intramontabile... autogol.

IL RECORD DI EURO 2021

L'edizione degli Europei in cui ci sono stati più autogol è stata la precedente, quella di tre anni fa. Furono 11, compreso quello del turco Demiral contro l'Italia, il gol che lanciò la cavalcata degli azzurri di Mancini. Euro 2024 è già il secondo appuntamento nella storia con più autoreti. Di questo passo, con 27 partite ancora da giocare, il primato può essere battuto in Germania.

LE EDIZIONI PRECEDENTI

Europei 2016: 3 autogol

Europei 2012: 1 autogol

Europei 2008: 0 autogol

Europei 2004: 2 autogol

Europei 2000: 1 autogol

Europei 1996: 1 autogol

Tutte le altre edizioni: 0 autogol