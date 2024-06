Euro 2024, Politano al veleno sui social: emoji per Spalletti dopo l'eliminazione dell'Italia

© instagram

I nemici calcistici di Luciano Spalletti, o comunque i suoi non estimatori, ora hanno pane per i loro denti. Tra questi c'è Matteo Politano, non convocato dal ct per l'avventura azzurra a Euro 2024. L'esterno del Napoli, subito dopo la sconfitta dell'Italia contro la Svizzera, si è espresso, in modo molto significativo, con una storia su Instagram che suona, a tutti gli effetti, come una frecciata al suo ex allenatore.