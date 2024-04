Euro 2024, l'Italia non avrà Udogie: infortunio e operazione per l'esterno del Tottenham

Destiny Udogie non farà parte dei convocati di Luciano Spalletti per disputare Euro 2024 con l'Italia. L'esterno del Tottenham, entrato nel giro della nazionale azzurra proprio con il nuovo corso, con ogni probabilità non sarà a disposizione del ct per via di un infortunio che lo ha costretto all'operazione e di conseguenza a interrompere anzitempo la propria stagione con gli Spurs. Ad annunciarlo è stato lo stesso Udogie con un post su Instagram, senza specificare il problema fisico.