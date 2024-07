Euro 2024 ha consacrato la grandezza di Ronaldo, ma lo ha fatto “per sottrazione”

Lascia con un record. Stavolta, però, negativo. Sarà l’unico neo in una carriera costruita interamente sui primati, tanto da detenere anche il record dei record mondiali: sono 56 i “trofei immateriali” (quelli che ha amato e nutrito di più) incolonnati da Cristiano Ronaldo come in una lista di sogni impossibili. Non certo per lui, il miglior goleador di tutti i tempi (con 895 reti tra club e Portogallo), il giocatore più presente di sempre nei grandi tornei per nazionali: ha partecipato a 5 Mondiali e a 6 Europei, andando sempre in gol, eccetto... in Germania. Resterà probabilmente il suo unico rimpianto: aver chiuso con il grande calcio (improbabile vederlo ai prossimi Mondiali, anche se lui su Instagram scrive che continuerà...) senza nemmeno segnare un gol (a parte i due rigori finali contro Slovenia e Francia); peggio ancora, però, forse, essere sparito dai titoli principali, essere diventato uno dei tanti, non essere più l’artefice di qualcosa, e neppure, al limite, il colpevole.