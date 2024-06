Euro 2024, finale rovente in Inghilterra-Slovacchia: rissa sfiorata tra Calzona e Rice

© Getty Images

Finale molto teso quello di Inghilterra-Slovacchia, partita decisa dalla prodezza di Bellingham che in pieno recupero ha pareggiato i conti portando il match ai supplementari e poi dal 2-1 siglato da Kane subito all'inizio dell'extra-time. Al fischio finale del match della Veltins-Arena di Gelsenkirchen, il ct della Slovacchia Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, è andato verso il direttore di gara, l’arbitrio turco Meler, per chiedere spiegazioni su alcuni episodi del match. Da qui la reazione di Declan Rice, che gli avrebbe intimato di stare zitto ("shut up") accompagnando l'invito con alcuni insulti, tra qui - riferisce la Gazzetta dello Sport - anche un "pelato di m...". Tensione poi però fortunatamente rientrata prima che la situazione potesse degenerare.