Euro 2024: Croazia-Albania da dentro o fuori, Germania per il bis

Sfida decisiva nel girone dell'Italia, mentre i padroni di casa se la vedono con l'Ungheria. In serata c'è Scozia-Svizzera

© Getty Images Si apre oggi il secondo giro di partite agli Europei 2024 di calcio. Gli occhi, anche quelli dell'Italia, sono tutti per la sfida del girone B tra Croazia e Albania in programma alle ore 15 ad Amburgo. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta all'esordio, rispettivamente contro la Spagna e gli Azzurri di Spalletti, e un altro ko significherebbe dire probabilmente addio in anticipo alle speranze di passaggio del turno. Modric e compagni, in particolare, devono riscattare il pesante 3-0 rimediato dalla Furie Rosse e le tante critiche ricevute. Diverso il discorso per la squadra allenata da Sylvinho, protagonista di una discreta prestazione contro i campioni in carica, anche se raramente pericolosa.

Vedi anche euro 2024 La goleada della Germania, la sorpresa Slovacchia: conferme e sorprese della 1^ giornata di Euro '24 Situazione ben diversa per la Germania. Dopo la goleada contro la Scozia, Nagelsmann cerca conferme anche con l'Ungheria, altro anello debole del girone A e battuto dalla Svizzera. In caso di un ulteriore ampio e convincente successo alle 18 in quel di Stoccarda, i tedeschi si confermerebbero come favoriti assoluti per la competizione continentale e ipotecherebbero il passaggio agli ottavi di finale.

Punta a un'altra vittoria per guardare al prossimo turno anche la stessa Svizzera, che stasera alle 21 a a Colonia, se la vedrà con una Scozia costretta a vincere per sognare ancora. Fare punti è l'imperativo di entrambe per centrare i rispettivi obiettivi.