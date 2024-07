Turchia, l'Uefa punisce Demiral: verso due giornate di squalifica

dalla germania

Secondo la Bild il difensore turco sarà fermato dopo l'esultanza, associata ai Lupi Grigi, al gol del 2-0 contro l'Olanda

Merih Demiral sarà squalificato dall'Uefa per due giornate in seguito all'esultanza in cui ha mostrato il 'saluto del lupo'. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild. Il difensore ha mostrato il gesto, associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra, in occasione del gol del 2-0 contro l'Austria a Euro 2024. Demiral salterà, quindi, i quarti di finale contro l'Olanda in programma sabato e una possibile semifinale. Dopo l'esultanza aveva detto: "sono molto felice di averlo fatto" in quanto "molto orgoglioso di essere turco".

Il gesto, come prevedibile, era diventato in breve un caso politico. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, aveva commentato: "I simboli degli estremisti di destra turchi non hanno posto nei nostri stadi. Usare il campionato europeo di calcio come piattaforma per il razzismo è del tutto inaccettabile. Ci aspettiamo che la Uefa indaghi sul caso e prenda in considerazione delle sanzioni".

Parole che hanno provocato la reazione di Ankara, che riteneva "inaccettabile" l'indagine avviata da Nyon. "Chi cerca razzismo e fascismo dovrebbe concentrarsi sui recenti risultati elettorali in diversi Paesi europei", le parole del portavoce del partito di Erdogan, Omar Celik. Inoltre, l'ambasciatore tedesco ad Ankara, Jurgen Schulz, era stato convocato al ministero degli Affari Esteri turco.

La Uefa sta seguendo una linea coerente in merito al divieto di messaggi politici durante il torneo. Anche l'albanese Arlind Daku è stato squalificato per due partite dopo che, in occasione della partita contro la Croazia, aveva incitato i propri tifosi con cori nazionalisti - e li aveva cantati lui stesso.

