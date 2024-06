Amichevoli: la Spagna ne fa cinque ad Andorra, ok anche Francia e Belgio. Haaland show con la Norvegia

AMICHEVOLI

L’avversaria dell’Italia nel girone B di Euro 2024 dilaga grazie a un super Oyarzabal. Vittoria per 3-0 dei Bleus sul Lussemburgo, 2-0 dei Diavoli Rossi col Montenegro

© Getty Images È già in formato Euro 2024 la Spagna, che in amichevole spazza via Andorra 5-0. Perez apre le marcature, poi la tripletta di Oyarzabal e Ferran Torres. Tre gol per la Francia al Lussemburgo (con un super Mbappé da un gol e due assist), e per la Norvegia contro il Kosovo (grazie alla tripletta di Haaland). La Danimarca batte 2-1 nel derby scandinavo con la Svezia, 4-0 per la Slovacchia su San Marino. Belgio-Montenegro 2-0 nel segno di De Bruyne.

SPAGNA-ANDORRA 5-0

Pokerissimo della Spagna, che non fa sconti ad Andorra e trionfa 5-0 in amichevole. Le Furie Rosse partono subito forte, e al 24’ colpiscono con la girata sottomisura di Ayoze Perez, dopo la sponda del giovane talento blaugrana Cubarsi. I padroni di casa gestiscono il possesso del pallone, e nel secondo tempo dilagano sotto il segno di Oyarzabal: l’attaccante della Real Sociedad sigla il raddoppio proprio su invenzione di Perez al 53’, ma il suo show è solamente all’inizio. Al 66’ arriva la doppietta personale dopo la giocata di Ferran Torres, e sette minuti più tardi con il tap-in (dopo una grande azione personale del baby talento del Barcellona Fermin Lopez) cala il poker che gli permette di portarsi a casa il pallone. Nel finale c’è spazio anche per il diagonale vincente di Ferran Torres, che all’81’ chiude i conti con il 5-0, innescato da Fermin Lopez. Vittoria estremamente larga per le Furie Rosse, Italia (oltre a Croazia e Albania) avvisata in vista di Euro2024.

FRANCIA-LUSSEMBURGO 3-0

È sempre la solita Francia, 3-0 senza intoppi contro il Lussemburgo sotto il segno di Mbappé. Primo tempo dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, con il neoacquisto del Real Madrid ispiratissimo e sempre nel vivo delle azioni. Dopo pochi minuti, Griezmann colpisce un palo in girata, con gli ospiti che si difendono come possono. In chiusura di primo tempo i Bleus riescono a stappare la partita: al 43’ ennesima discesa sulla sinistra di Mbappé, che evita il raddoppio e apparecchia con un cross morbido per l’incornata vincente del suo ormai ex compagno di club Kolo Muani. Nella ripresa le cose non cambiano, e poco dopo l’ora di gioco la squadra di Deschamps firma anche il 2-0: al 70’ il neoentrato Clauss riceve dopo un corner al limite dell’area sulla sinistra, e fa partire un destro a giro potente e preciso che si insacca alle spalle di Moris. Nel finale c’è gloria nel tabellino anche per Mbappé, che sfrutta l’azione personale di Barcola e insacca di piatto il tris che vale il 3-0 finale.

BELGIO-MONTENEGRO 2-0

Buon test in vista dell’Europeo anche per il Belgio, che supera il Montenegro 2-0. I Diavoli Rossi controllano ampiamente il ritmo e il possesso del pallone nella prima frazione di gioco, e a pochi minuti dal duplice fischio colpiscono: uscita avventata del portiere montenegrino Sarkic, con Kevin De Bruyne che raccoglie il pallone dalla distanza e insacca a porta vuota l’1-0 alla sua presenza numero 100 con la propria nazionale. Nel secondo tempo Tedesco inizia il valzer di cambi, e verso la fine della partita trova anche il raddoppio: all’88’ Brnovic riceve il secondo cartellino giallo lasciando in inferiorità numerica gli ospiti, e al 93’ il subentrato Trossard su rigore chiude i conti con il 2-0 finale.

DANIMARCA-SVEZIA 2-1

Vittoria di misura e allo scadere per la Danimarca, che nel derby scandinavo piega la Svezia 2-1. Pronti via e i biancorossi colpiscono dopo due minuti, con Eriksen che pesca Hojbjerg per l’1-0. La reazione degli ospiti è immediata, e sette minuti più tardi l’attaccante del Newcastle, Alexander Isak, riporta l’incontro in equilibrio. Gli uomini di Kasper Hjulmand gestiscono a lungo il possesso del pallone, ma al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sull’1-1. La supremazia danese continua anche nella ripresa, e a pochi minuti dal termine i biancorossi riescono a chiudere i conti: all’86’ l’ex giocatore del Lecce Hjulmand (ora allo Sporting Lisbona) confeziona l’assist proprio per Eriksen, che regala il successo ai suoi.

NORVEGIA-KOSOVO 3-0

Successo piuttosto semplice anche per la Norvegia, che supera 3-0 il Kosovo. Primo tempo che si gioca su ritmi molto bassi, ma dopo un quarto d’ora i padroni sono già in vantaggio: Haaland raccoglie l’assist di Wolfe e insacca l’1-0. L’attaccante del Manchester City si scatena definitivamente nella ripresa, quando nel giro di cinque minuti decide di portarsi a casa il pallone: al 70’ firma il raddoppio su invenzione di Nusa, e al 75’ cala il tris dopo la giocata di Donnum, che vale il 3-0 finale.

SLOVACCHIA-SAN MARINO 4-0

Tutto facile per la Slovacchia, che strapazza 4-0 agilmente il San Marino. Pratica archiviata di fatto già nei primi dieci minuti, con un uno-due per indirizzare l’incontro: all’8’ Tomas Rigo porta avanti i suoi (su assist di Gyomber), e due minuti più tardi il giocatore del Verona Suslov raddoppia. La squadra di Calzona chiude i conti al 36’ con la rete di Haraslin, e nel secondo tempo cala il poker, poco prima dell’ora di gioco, grazie all’ex calciatore dello Spezia Strelec.