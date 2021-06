Verratti scalpita, test di 20' contro la primavera del Pescara

CASA AZZURRI

Sorride Mancini: il centrocampista è sulla via del recupero

Marco Veratti è sceso in campo nel pomeriggio per il test con la Primavera del Pescara a Coverciano. Il centrocampista ha disputato circa 20 minuti. Il giocatore del Psg era assente all'esordio con la Turchia ad Euro 2020, è ancora sulla via del recupero dall'infortunio al ginocchio. Sirigu, Verratti e Raspadori hanno iniziato con il Pescara. Nella ripresa, Meret e Belotti sono passati nelle file degli abruzzesi, Sirigu e Raspadori sono tornati con gli azzurri.

Impegnati nel test pomeridiano sono stati gli azzurri che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto, eccetto Di Lorenzo, entrato a inizio ripresa contro la Turchia. La partitella è terminata con il punteggio di 6-0 per la Nazionale: a segno, nel primo dei due tempi da circa 30 minuti l'uno, Bernardeschi, Belotti e Chiesa, mentre nella ripresa i gol sono stati firmati da Raspadori, Cristante e Pessina. Questa mattina alcuni calciatori hanno svolto lavoro in piscina, mentre Florenzi, uscito ieri dal campo al termine del primo tempo, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro.