Ucraina, Besedin costretto al forfait dopo l'entrataccia di Danielson

Europei finiti per l'attaccante ucraino Artem Besedin, infortunatosi contro la Svezia negli ottavi di finale del torneo. Nel contrasto con lo scandinavo Marcus Danielson, poi espulso per il grave fallo di gioco, ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. Lo ha riferito la Federcalcio ucraina. Besedin salterà i quarti di finale contro l'Inghilterra, in programma sabato a Roma.