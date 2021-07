Spinazzola, riuscita l’operazione in Finlandia

Leonardo Spinazzola è stato operato per la rottura sottocutanea del tendine d’Achille effettuata in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, con la supervisione del luminare Sakari Orava. Tutto è andato tecnicamente bene. Per il giocatore della Roma, che dovrebbe tornare in Italia insieme alla moglie Miriam che lo ha accompagnato, un periodo di riposo e uno stop di almeno 4 mesi, prima di rimettersi agli ordini di José Mourinho. Spinazzola, che è stato protagonista assoluto dell'Italia targata Mancini, potrebbe anche essere a Wembley l'11 luglio prossimo in caso di finale degli azzurri.

Italia, tegola Spinazzola: rottura del tendine d'Achille

