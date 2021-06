Nazionale, Chiellini ottimista dopo l'infortunio: "Mi sono fermato in tempo, sto bene"

PARLA IL DIFENSORE

Il difensore dell'Italia: "Questa squadra sta crescendo di partita in partita, c'è un entusiasmo contagioso"

L'esperienza in campo per prendere una decisione importante. Giorgio Chiellini è uscito per infortunio durante la sfida contro la Svizzera, una scelta preventiva del difensore per evitare guai peggiori: ""Per fortuna sto abbastanza bene, non è niente di grave: qualche giorno di riposo e poi vediamo come andrà, sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione". Anche senza di lui, la Nazionale ha ottenuto la vittoria consecutiva numero 29 sotto la guida di Mancini e soprattutto 10 gare senza subire gol. "Questa squadra sta crescendo di partita in partita - ha aggiunto Chiellini - Ha un entusiasmo che le permette di fare tutte le cose senza fatica, in modo spontaneo. C'è un'energia positiva che va oltre gli undici che vanno in campo. Ci trasciniamo l'un l'altro".

Il segreto per il difensore è la forza del gruppo. "In questi anni sono cambiati i giocatori ma il risultato è sempre lo stesso. Questo significa tanto, che c'è una base solida, pronta e l'impronta l'ha data il mister che ha trasformato la squadra. Tutto questo permette a chiunque entri nel gruppo di integrarsi subito bene e arrivare al risultato finale", ha detto ancora Chiellini.

Domenica c'è il Galles del compagno di squadra Aaron Ramsey. "Il Galles è un'ottima squadra. Sono contento per Ramsey che ha segnato (contro la Turchia, ndr), sta trovando quella continuità che per sfortuna non ha trovato nella Juve. Ma sulle sue qualità nessuno ha mai avuto dubbi: è un giocatore talmente intelligente che riesce a mettersi nella posizione giusta al momento giusto, una persona eccezionale e un giocatore di enorme qualità. Bale lo conosciamo, il Galles gioca assieme da tanti anni, non ha avuto delle rivoluzioni nell'ultimo biennio".

"Ci aspetta una partita difficile, come lo sono tutte. Quando arrivi a questi livelli, non ci sono partite facili. Ora, però, cerchiamo di arrivare primi, è importante dare continuità, poi penseremo agli avversari, una fra Austria e Ucraina e da lì in poi si vedrà", ha concluso Chiellini.