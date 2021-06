Malore Eriksen, Rosetti: "Taylor perfetto, momento difficile gestito alla grande"

Alla vigilia di Italia-Austria per il quale è stato designato, Anthony Taylor incassa i complimenti di Roberto Rosetti per come ha gestito il malore di Eriksen. "Tutti hanno riconosciuto che Anthony è stato perfetto. Ha gestito alla grande questo momento difficile - le parole del presidente della Commissione Arbitri della Uefa - Siamo orgogliosi del suo comportamento, siamo orgogliosi del suo sangue freddo".

Getty Images