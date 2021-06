I GESTI

Gesti speciali per i due interisti

"Chris, Chris! Stay strong. I love you", il primo pensiero di Lukaku dopo il gol alla Russia è andato al suo compagno dell'Inter Eriksen ricoverato in ospedale dopo un malore in campo. Tra i due c'è sempre stato un legame speciale e l'attaccante belga l'ha dimostrato con una dedica veramente speciale. A migliaia di km di distanza stesso gesto per Hakimi che dopo aver segnato con il suo Marocco ha fatto il numero 24 con le mani. Numero che indossa il danese a Milano. Lukaku, gol con dedica a Eriksen: "Sei forte, I love you"





















































Lukaku dopo la doppietta personale ha commentato: "Sono davvero molto contento per questa vittoria, è stata una serata intensa: è stato difficile giocare per me, perché avevo la testa al mio compagno Christian. Spero che adesso stia bene".

Attimi di terrore prima di scendere in campo: "Ho pianto tanto prima del match. È stato difficile concentrarsi. Anche gli altri giocatori erano molto toccati. Lo contatterò presto, ho letto che adesso è fuori pericolo. Spero che starà bene presto. Sono felice per la vittoria, ma i miei pensieri sono per Christian".