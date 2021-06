Lukaku: "Andrò a salutare Eriksen in ospedale, domani al 10' stop per omaggiarlo"

VERSO DANIMARCA-BELGIO

L'attaccante belga non troverà il compagno di squadra all'Inter in campo ma i pensieri sono tutti per lui

L'incontro sul campo da avversari non ci sarà ma alla vigilia della sfida di Euro 2020 tra il suo Belgio e la Danimarca, i pensieri di Romelu Lukaku sono tutti per Christian Eriksen, amico e compagno di squadra nell'Inter che guarderà la sfida dal letto dell'ospedale dove è ricoverato da sabato scorso dopo il crollo in campo e l'arresto cardiaco. "Voglio andare a salutare Christian in ospedale, ne ho parlato con l'allenatore e lui è d'accordo - ha detto Big Rom in conferenza stampa - Al decimo minuto di gioco - numero di maglia di Eriksen - fermeremo il gioco per rendergli omaggio con un applauso. Domani dopo la partita gli manderò un messaggio. Ora deve stare con la sua famiglia".

E ancora: "È stato molto importante quello che Kjaer ha fatto per salvargli la vita. Con un corso di primo soccorso, tutti i giocatori saprebbero cosa cosa fare in queste situazioni".

"Un mental coach per il? Non ne abbiamo bisogno perché mentalmente siamo forti a sufficienza e abbiamo esperienza di partite ad alto livello. Non dobbiamo preoccuparci, anche se quello di domani sarà un test duro perché i danesi saranno fortemente motivati dopo quello che è successo. Ma di stimoli ne abbiamo anche noi, e quello di domani sarà un test importante per capire dove possiamo arrivare. Quanto a me, dopo aver vinto il mio primo titolo ho ancora più fiducia in me stesso e cerco di segnare il maggior numero di gol che posso. Sento che adesso per me è un po' piu' facile trovare la soluzione giusta per segnare"

"Io non mi inginocchio soltanto in segno di solidarietà verso la campagna BlackLivesMatter. Io sono contro ogni tipo di discriminazione, ad esempio anche quelle di genere sessuale o di altro tipo. Bisogna rispettare tutti, per me è la cosa più importante - ha detto Lukaku tornando alla gara tra Belgio e Russia - I giocatori della Russia non si sono inginocchiati? Non ho guardato a cosa hanno fatto gli altri anche se poi con me qualcuno della Russia si è scusato".