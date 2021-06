La stampa turca esalta l'Italia: "Ci ha fatto girare la testa"

"Ci hanno fatto girare la testa". E' uno dei commenti che si leggono sul giornale turco 'Hurriyet' dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Italia nella gara inaugurale dell'Europeo. "Differenza nel ritmo e nella qualità fisica, mai stati in grado di portare avanti la palla", si aggiunge. Duro il commento anche del quotidiano Fanatik: "È stata la peggior partita giocata da molto tempo. Difficile parlare di una grande squadra per l'Italia, sì hanno fatto una buona serie di risultati ma noi abbiamo mai studiato l'Italia?".