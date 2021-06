Italia, inizia il countdown verso il debutto europeo: Sensi ai saluti, ottimismo Verratti

VERSO EURO 2020

Da lunedì inizia l'avvicinamento alla sfida d'esordio contro la Turchia: ultime incognite da risolvere

Una mini-vacanza di circa 36 ore durata sino alle 22 di domenica sera e poi per gli Azzurri rientrati a Coverciano ecco il countdown verso l'atteso esordio nella gara inaugurale degli Europei, l'11 giugno all'Olimpico di Roma contro la Turchia. Il gruppo di Roberto Mancini è reduce dal 4-0 inflitto in amichevole venerdì scorso alla Repubblica Ceca, anch'essa fra le partecipanti alla fase finale del torneo continentale che da questa edizione sarà itinerante. Nazionale: azzurri ko 1-0 nel test con l'Under20 Getty Images

Vedi anche Euro 2020 Italia, Raspadori: "Sarebbe bellissimo fare come Paolo Rossi" Il 27° risultato positivo di fila per il ct sommato ad una prestazione brillante di Insigne e compagni dal punto di vista della tenuta fisica e del gioco ha acceso ancor piu' l'entusiasmo attorno a questa Italia che punta decisa a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il cammino di avvicinamento verso la sfida con la Turchia prevede tre allenamenti pomeridiani a porte chiuse da domani a mercoledì, quindi giovedì 10 la Nazionale si trasferirà a Roma per la conferenza stampa di vigilia e e la rifinitura allo stadio Olimpico.

Rimane per il momento ancora sospesa la situazione di Stefano Sensi che nel corso dell'allenamento dello scorso giovedì ha accusato il riacutizzarsi di un infortunio agli adduttori: al suo posto è pronto l'atalantino Pessina aggregato come riserva. Quanto all'altro infortunato, Marco Verratti, il ct ha spiegato che il centrocampista del Psg sta facendo continui progressi dopo la lesione al collaterale del ginocchio destro subito a inizio maggio: difficile per adesso la sua disponibilità per la partita inaugurale degli Europei, più facile per quella successiva del 16 giugno con la Svizzera. In ogni caso le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.