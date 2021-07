Italia, Mancini esulta: “Ora c’è una finale da vincere”

QUI ITALIA

Il ct dopo la vittoria ai rigori sulla Spagna: “Partita durissima, il merito è dei ragazzi”

"I meriti sono dei ragazzi perché tre anni fa ci hanno creduto da subito, oma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste perché c’è una finale da vincere". Roberto Mancini può sciogliere la tensione ed esultare per la finale di Euro 2020 conquistata dall'Italia dopo aver battuto la Spagna ai rigori al termine di 120' di vera battaglia: "È stata una partita durissima - ha detto il ct - la Spagna è una grande squadra, sono i maestri del possesso palla. Noi abbiamo fatto una buona gara, ma non come al solito. Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo subito più di tanto, ma sapevamo bene che avremmo dovuto soffrire". Italia in finale, gli Azzurri dedicano la vittoria a Spinazzola e lo aspettano a Wembley

































Ultime gallery Vedi tutte

"Una vittoria all’italiana? Le squadre attaccano e difendono, non possono solo attaccare. È stata una grande partita tra due grandi squadre - ha spiegato Mancini - Abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come anche loro. Sapevo che ci sarebbe stato da soffrire, avevamo speso molto col Belgio, ma sull’1-0 pensavo di raddoppiare".

La finale dell'Europeo arriva tre anni dopo il punto più basso per la nostra Nazionale: "Io credevo nei nostri giocatori fin da subito, sapevo che potevamo fare delle buone cose e finora ci siamo riusciti. Siamo felici di aver regalato delle serate di gioia agli italiani nell’ultimo mese, ma ne manca ancora una..."

"Inghilterra o Danimarca? Non lo so, è una finale. Ora abbiamo quattro giorni per recuperare e vediamo cosa accadrà", ha consluso il Mancio.

DONNARUMMA: "DEDICATO A SPINAZZOLA"

"Ora mi voglio godere questo momento, dedichiamo la vittoria a Spinazzola che ci ha mandato un messaggio prima della partita. Morata? Con i preparatori dei portieri, guardiamo tutto ma c'è anche istinto". Così Gigio Dnnarunnma, visibilmente commosso, al termine del match vinto contro la Spagna.

Vedi anche Euro 2020 Euro 2020, Italia-Spagna: le pagelle