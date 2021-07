Italia, Mancini: "Bravi i ragazzi a credere nella finale, con l'Inghilterra gara bellissima"

Roberto Mancini parla ai social azzurri ripercorrendo il film di Euro 2020 a 48 ore dalla finale contro l'Inghilterra: "Sarà una bellissima partita, sono solidi e sono arrivati sin qui con merito". Un po' come l'Italia: "Io ho sempre pensato di poter arrivare in fondo perché credo sempre nelle cose positive ma soprattutto sono stati bravi i ragazzi a crederci sin dal primo momento perché non era così semplice".

