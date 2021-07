Italia al Quirinale, Chiellini: "Vittoria dedicata anche ad Astori"

ITALIA AL QUIRINALE

Il ct Mancini a Mattarella: "Orgogliosi di essere qui, Lei è stato il nostro primo tifoso e voglio ringraziarLa"

Rientrata a Roma dopo il trionfo a Euro 2020, l'Italia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente Mattarella. "Dedichiamo al vittoria a Lei e ai tifosi di italiani che ci hanno seguiti in questa occasione - le parole di capitan Chiellini -. Vogliamo dedicarla anche ad Astori, che avremmo voluto qui con noi, è sempre nei nostri pensieri". Mancini: "Orgogliosi di essere qui, Lei è stato il nostro primo tifoso e voglio ringraziarLa". L'Italia campione d'Europa al Quirinale da Mattarella Getty Images

































Getty Images



























Ultime gallery Vedi tutte

"Così come ringrazio i tifosi all'estero che ci hanno fatto sentire a casa - ha proseguito il ct azzurro -. Non nascondo la nostra soddisfazione, la vittoria è la dimostrazione che se credi in quel che fai puoi inseguire un sogno che sembra incredibile. Compimenti a Berrettini, ieri pomeriggio abbiamo vinto e sofferto con lui: siamo sicuri tornerà a Wimbledon per vincerlo".

Capitan Chiellini non ha nascosto un certo orgoglio: "E' il successo di un gruppo che anche nelle difficoltà si è sostenuto a vicenda, solo attraverso il gioco di squadra si possono ottenere risultati così prestigiosi. Quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli, l'amicizia. Matteo, abbiamo tifato per te come fossi un fratello: non smettere di sognare".