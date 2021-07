Italia-Inghilterra, Azzurri a Londra: tutte le news della vigilia

COUNTDOWN

A Wembley la finalissima tra gli azzurri di Mancini e i Leoni di Southgate

L'attesa è quasi finita, Italia-Inghilterra sarà l'ultimo atto di Euro 2020: la finalissima di Wembley decreterà chi succederà al Portogallo nell'albo d'oro degli Europei. I Leoni di Southgate conteranno sull'appoggio del pubblico, ma gli Azzurri hanno dimostrato di saper giocare bene e soffrire: una sfida equilibrata tutta da vivere. Tutte le news della vigilia

23:30 LUNEDÌ FESTIVO SE VINCE L’INGHILTERRA?

All’inizio sembrava un’idea di pochi, ma con il passare delle ore ha preso sempre più piede e addirittura è stata messo in atto una vera e propria petizione che ha già raccolto oltre 300.000 firme. In caso l’Inghilterra dovesse vincere l’Europeo, i lavoratori vorrebbero che gli fosse concesso un giorno di Bank Holiday, ossia una giornata di festa. Boris Johnson sta prendendo in considerazione l’ipotesi, numerose aziende hanno già dato il via libera ai propri dipendenti per entrare comunque al lavoro in ritardo lunedì mattina.

23:00 CASTELLACCI: “STESSO SPIRITO DEL 2006”

"Questa Nazionale è stata brava e fortunata, la finale è meritata in modo assoluto. La scarica di adrenalina è tale che sarà bello assistere a questa partita. Il valore del gruppo non si discute e lo spirito che ha questa squadra è lo stesso che animava la Nazionale di Lippi nel 2006 e quella di Prandelli nel 2012. Lo si vede dall’esterno che in quello spogliatoio c’è un’alchimia speciale. La mancanza di un campione? Forse è vero, ma è una scelta diversa: quando si ha una squadra con tante individualità è sufficiente". Così Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, intervistato dai microfoni di Radio Bruno.

22:30 L’INGHILTERRA DIETRO LE QUINTE

22:10 INGHILTERRA: “UN FANTASTICO BENVENUTO”

21:30 BERRETTINI CARICA: “IN BOCCA AL LUPO”

"Giornata impegnativa domani... Sono carico e orgoglioso di poter rappresentare l'Italia nel più storico palcoscenico tennistico del mondo. Allo stesso tempo voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al mister Roberto Mancini e a tutti i ragazzi che scenderanno in campo domani!"

21:00 BONUCCI: “INSIEME”

20:55 DONNARUMMA: “PRONTI PER LA FINALE”

20:45 MANCINI SUI SOCIAL: "MANCA L'ULTIMO PASSO, FACCIAMOLO INSIEME"





Tantissimi i tifosi inglesi in attesa della squadra di Southgate in partenza dal St. George’s Park, come dimostra il video postato direttamente dalla Federazione inglese sui canali social

18:40 ITALIA IN AZZURRO, INGHILTERRA IN BIANCO

L'Italia giocherà con la maglia 'Home', quindi azzurra, con pantaloncini blu e calzettoni azzurri, la finale di Euro 2020 domani a Wembley contro l'Inghilterra. Donnarumma invece vestirà un completo giallo. Lo rende noto l'Uefa. Gli inglesi saranno invece completamente in bianco, quindi compresi i pantaloncini, con il portiere Pickford in verde. Rosa la casacca dell'arbitro Kuipers.



18:25 SPERANZA: “TIFIAMO ITALIA SENZA DIMENTICARE LE MASCHERINE”

"Domani sarà una giornata straordinaria per lo sport italiano. Terminano gli europei di calcio ed il torneo di Wimbledon con gli azzurri grandi protagonisti. È una bella gioia dopo mesi terribili. Anche in questi momenti di orgoglio nazionale non dimentichiamo mai che la nostra "partita" per sconfiggere il Covid non è ancora vinta. Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando le regole del distanziamento e utilizzando correttamente le mascherine". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

17:35 FIGC, GRAVINA: "POLEMICHE SULL'ARBITRO NON CI FANNO ONORE"

"Essere arrivati in finale è un grande risultato, ce la metteremo tutta per portare la Coppa in Italia. Le polemiche sul rischio di un possibile arbitraggio a sfavore però non rendono onore alla nostra tradizione sportiva e rischiano di distogliere concentrazione e attenzione dalla straordinaria festa di sport che sarà Italia-Inghilterra". Parole del presidente della Figc Gabriele Gravina all'arrivo a Londra.



17:20 GRAVINA, APPELLO AI TIFOSI: "FESTEGGIAMENTI SI' MA IN SICUREZZA"

"Siamo orgogliosi dell'entusiasmo che la Nazionale ha generato negli italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E' bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità competenti". Alla vigilia della finale contro l'Inghilterra il presidente della Figc Gabriele Gravina ha lanciato un appello a tutti i tifosi.

16:45 INGHILTERRA, MAGUIRE: "PRONTI A DARE TUTTO"



15:35 ALLE 18:15 PARLANO MANCINI E CHIELLINI, POI RIFINITURA

Nel pomeriggio di oggi, alle 17.15 locali (le 18.15 in Italia), si terrà la consueta conferenza stampa pre partita con Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini. Alle 19 (le 18 a Londra) allenamento presso il The Lodge -Tottenham Hotspur Training Ground.

15:25 INGHILTERRA, KANE: "CHE BATTAGLIA CON BONUCCI E CHIELLINI"

"Chiellini e Bonucci sono grandi difensori. Leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio". Parole dell'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane intervenuto a Uefa.com. "Metteranno tutto in gioco per vincere, ma lo faremo anche noi. Vinca il migliore, ma non vedo l'ora che arrivi questa sfida. Se vuoi essere tra i migliori attaccanti devi giocare contro i migliori e domenica sarà cosi'".



14:45 TWEET UEFA: "BELLO VEDERTI A BORDO SPINAZZOLA"





14:00 L'ITALIA SI INGINOCCHIERÀ?

Domani l'Italia, prima del fischio d'inizio, tornerà ad inginocchiarsi in segno di solidarietà con gli avversari che da inizio torneo (con Belgio e Galles) hanno aderito alla forma simbolica di protesta del movimento antirazzista Black lives matter. La scelta degli azzurri è stata accompagnata da una serie di polemiche nate dal fatto che contro il Galles solo mezza squadra si è inginocchiata. Chiellini promosso un dibattito interno che porto' a questo compromesso: la squadra si e' quindi inginocchiata con il Belgio, ma non lo ha fatto con Austria e Spagna. Domani gli azzurri si uniranno agli inglesi nel gesto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

13:30 L'ITALIA È ARRIVATA A LONDRA

Il gruppo azzurro è sbarcato a Londra dopo due ore di volo. Il primo a scendere dall'aereo è stato il ct Roberto Mancini, seguito via via da tutti i componenti della squadra acclamati da alcuni tifosi presenti all'aeroporto di Luton. Presente anche Leonardo Spinazzola. Nel tardo pomeriggio, presso il centro sportvo del Tottenham scelto come quartier generale dalla Figc, la conferenza stampa di Mancini e l'allenamento di rifinitura che dovrebbe confermare le indicazioni della vigilia, vale a dire la presenza in blocco contro gli inglesi degli undici partiti titolari contro la Spagna.

13:10 LA MAMMA DI MANCINI: "ROBERTO SERENO"

"Ho sentito Roberto ed è tranquillo come sempre, lui ce la metterà tutta. Poi speriamo bene": a parlare all'ANSA è Marianna, la mamma del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, originario di Jesi (Ancona). La finale di Euro 2020 di domani sera contro l'Inghilterra, racconta, la seguirà assieme al marito a casa. "Guai a cambiare le abitudini in questi casi", dice, facendo trasparire un pizzico di scaramanzia, tanto che avverte: "Mi raccomando, non mi chieda alcun pronostico, non le risponderò mai".

11:30 ZOFF: "POSSIAMO BATTERLI"

"Loro giocano in casa, col pubblico, quindi possiamo anche darli per favoriti. Ma noi possiamo batterli, perché non siamo assolutamente inferiori, anzi. Abbiamo qualità, esperienza, carattere. Possiamo vincere, ho grande fiducia", Così Dino Zoff, eroe del Mundial '82, in una intervista al 'Corriere della Sera. "I numeri non mentono, Roberto ha fatto un lavoro straordinario, ma non avevo dubbi sarebbe andata così. È un allenatore esperto, conosce il calcio, ha fatto esperienze anche all'estero. La sua gestione del gruppo è eccezionale. Spero resti a lungo, la continuità è fondamentale", ha aggiunto.

11:10 GLI AZZURRI VOLANO A LONDRA

La nazionale italiana di Roberto Mancini ha lasciato il quartier generale di Coverciano per raggiungere l'aeroporto di Firenze e partire con un volo charter alla volta di Londra, in vista della finalissima di Euro 2020 contro l'Inghilterra, in programma domani sera alle 21 a Wembley. Previsto l'atterraggio a Luton attorno alle 12.30 locali. Alle 18.15 prevista la conferenza stampa del ct Mancini e del capitano Giorgio Chiellini.

11:00 LE PROBABILI FORMAZIONI: CLICCA QUI

10:45 MANCINI-BRAVEHEART: LA SCOZIA (E IL RESTO D'EUROPA) TIFA PER NOI

La Scozia tiferà per l'Italia. Stando ad un sondaggio tra i lettori del quotidiano indipendentista scozzese 'The National', l'84% ha dichiarato che supporterà l'Italia in finale, con solo l'8% che sostiene l'Inghilterra e il 4% neutrale. In prima pagina il quotidiano pubblica un fotomontaggio con il azzurro Roberto Mancini con la faccia dipinta stile Braveheart e il titolo: 'Salvaci, sei la nostra unica speranza'. E ancora: 'Non potremmo sopportare altri 55 anni di 'loro' che si vantano'.

10:25 A ROMA MAXI SCHERMO MA NIENTE ALCOL

Manca poco alla partita che, domani, vedrà affrontarsi Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley, per la finale degli Europei di calcio. A Roma, confermata la 'fan zone' in piazza del Popolo, per un massimo di 2.500 persone, che potranno seguire l'evento dal maxi schermo, previa prenotazione gratuita sul sito euro2020roma.com. I tifosi provvisti di biglietto elettronico saranno 'incanalati' verso la propria postazione per evitare assembramenti. Non sono previste restrizioni sanitarie per il Covid, ovvero non ci sarà la necessità di presentare il greenpass o l'esito negativo del tampone: basteranno il dovuto distanziamento o la mascherina. La finale Italia-Inghilterra potrà essere seguita anche sul maxi schermo della 'fan zone' di via dei Fori Imperiali. Il Media Center sarà sulla terrazza del Pincio. Per quanto riguarda le restrizioni è stato disposto il divieto di somministrazione e asporto di bevande alcoliche dalle 7 di domenica alle 12 di lunedì per gli esercizi commerciali del centro adiacenti alla 'fan zone'. Dalle 22.30 di domenica alle 3 di lunedi', sospeso anche il trasporto pubblico di superficie: niente autobus e tram. Dalle 21 di domenica, blocco del traffico intorno al Circo Massimo per non disturbare le attività in programma al Teatro dell'Opera.