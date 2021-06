Italia, Di Lorenzo e Wembley: "Covid? Pensiamo solo all'Austria"

LE PAROLE

Il terzino: "Ansia? No, ora comincia il bello"

L'Italia è pronta a volare in Inghilterra e non teme i casi di Covid in aumento a Londra. Da Coverciano ha parlato Di Lorenzo: "Ho letto qualcosa ma non ne abbiamo parlato tra di noi, pensiamo solo a giocare la partita contro l'Austria". Per l'esterno concentrazione massima: Ad un Europeo non ci sono mai partite facili, ogni partita va sudata e giocata. Veniamo da 30 partite senza sconfitte e sul fatto di non aver incontrato big non sono d'accordo. Affrontiamo chi dobbiamo affrontare dando sempre il massimo, cercando di imporre il nostro gioco: il resto sono solo chiacchiere".

"Ci aspetta una squadra difficile, molto fisica, di cui Alaba è certamente il giocatore piu' forte e rappresentativo - ha continuato l'esterno del Napoli e della Nazionale - Ma noi ci stiamo preparando alla grande, con determinazione e concentrazione, in un bellissimo clima. Non abbiamo né ansia né paura, siamo l'Italia, abbiamo voglia di giocare questa sfida e come sempre scenderemo in campo per portare a casa la vittoria. Qualcuno puo' considerarci un po' sfrontati? Il nostro atteggiamento non va scambiato per presunzione - ha chiarito Di Lorenzo - Dobbiamo continuare ad alimentare questo entusiasmo e questa aria positiva ma con la consapevolezza che ancora non abbiamo fatto nulla".

Il terzino sta vivendo una favola tra Napoli e Nazionale "Anche se sono lì da soli 2 anni, la gente mi ha preso in simpatia. Mi trovo benissimo e con la mia famiglia stiamo molto bene. i tifosi sono molto calorosi. Io un gladiatore? Come giocatore cerco sempre di dare tutto e un po' mi rispecchia, l'essere grintoso e sempre sul pezzo", ha aggiunto a proposito del suo tatuaggio.

Poi una considerazione sul Var: "In campo internazionale si interviene meno, solo su episodi davvero dubbi. Per me è meglio, in Italia si usa troppo e forse dovremmo prendere esempio".