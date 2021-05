Italia, avanti con Mancini: ufficiale il rinnovo fino al 2026

LA FIRMA

Il tecnico: "Sono molto felice"

L'Italia va avanti con Roberto Mancini almeno fino al Mondiale 2026 che si disputerà tra Usa, Canada e Messico. Il ct della Nazionale ha firmato il rinnovo quinquennale con la federazione. "È un progetto a lungo termine, vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo", le parole al momento dell'annuncio di Gravina. "Sono molto felice", la reazione del tecnico.

"Io e Gravina ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato tanto in questi due anni. Siamo migliorati e possiamo migliorare ancora, non c'era nessun motivo per lasciarsi. L'obiettivo è quello di vincere e stiamo percorrendo insieme quella strada", ha continuato Mancini in conferenza.

La strada è tracciata: "Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo”.

L'allenatore jesino venne nominato ct il 14 maggio del 2018 per il quale incarico aveva deciso di rescindere con lo Zenit. Sostituì il ct ad interim Luigi Di Biagio, che prese il posto di Giampiero Ventura dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2018. L'annuncio del rinnovo del ct arriva nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria, con Roberto Mancini e Gianluca Vialli protagonisti.