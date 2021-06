Italia, ai quarti col doppio record: è la Nazionale più "imbattibile" di sempre

NUOVI RECORD

Gli azzurri di Mancini hanno infranto il primato di minuti senza subire gol (1168) e di partite senza sconfitte (31)

Non solo i quarti di finale di Euro 2020, ma anche un doppio, straordinario record. La Nazionale di Mancini è infatti diventata la più "imbattibile" della storia: all'89' del match contro l'Austria è stato infatti infranto il primato di 1143 minuti a rete inviolata che durava dal 1974 e il risultato finale ha sancito il 31° risultato utile consecutivo, portando il ct jesino a superare una leggenda come Vittorio Pozzo. Getty Images

La rete di Kalajdzic al 114' ha interrotto l'imbattibilità azzurra al minuto 1168, ma il primato rimane. Il precedente era durato dal 20 settembre 1972 (vitoria 3-1 sulla Jugoslavia) al 15 giugno 1975 (vittoria 3-1 su Haiti) e in tutte le gare c'era in porta Dino Zoff. In questo caso, invece, dal 14 ottobre 2020 (Italia-Olanda 1-1) al 26 giugno 2021 ad alternarsi tra i pali ci sono stati Donnarumma, Sirigu e Meret.

L'ultima sconfitta azzurra risale invece al 10 settembre 2018 (Portogallo-Italia 1-0, in Nations League): sono 31 gare di fila senza ko, una in più di quelle inanellate da Pozzo tra il 1935 e il 1939 (da Cecoslovacchia-Italia 2-1 in Coppa Internazionale a Svizzera-Italia 3-1 in amichevole).

Un record curioso riguarda poi la famiglia Chiesa. Federico ed Enrico sono infatti la prima coppia padre-figlio ad andare a segno in due edizioni dei campionati europei: Enrico lo fece il 14 giugno del 1996, contro la Repubblica Ceca, Federico (che all'epoca non era ancora nato) esattamente 25 anni e 12 giorni dopo. Quello di Chiesa Jr. è inoltre il primo gol della storia degli Azzurri ai supplementari di un Europeo.