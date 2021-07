Inghilterra, Maguire: "Mio padre calpestato dai tifosi che hanno sfondato a Wembley"

LA DENUNCIA

"Il modo in cui certe persone si sono comportate è totalmente sbagliato, hanno terrorizzato gli altri e specialmente i bambini"

E' stata davvero una domenica da dimenticare per Harry Maguire e non solo per la sconfitta in finale contro l'Italia. Il motivo lo ha spiegato lui stesso in un'intervista al Sun. "Mio padre fatica a respirare perché è caduto nel fuggi fuggi generale ed è stato calpestato - ha spiegato il difensore inglese -. Non è stata una bella esperienza e si è anche molto spaventato". L'uomo avrebbe riportato una sospetta frattura a due costole.

Il capitano del Manchester United condanna fermamente il comportamento di quei tifosi che hanno fatto di tutto per entrare a Wembley senza biglietto. "Per fortuna non aveva, come capita spesso quando viene a vedermi, mio nipote o uno dei miei figli sulle spalle altrimenti sarebbe stato peggio, sono contento che i miei figli siano stati a casa. - ha aggiunto - Il modo in cui certe persone si sono comportate è totalmente sbagliato, hanno terrorizzato gli altri tifosi e specialmente i bambini anche se nella stragrande maggioranza i tifosi sono stati incredibili".

