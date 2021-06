Inghilterra, Alexander-Arnold salta Euro 2020. Belgio in ansia per De Bruyne

GLI INFORTUNI

L'esterno del Liverpool infortunato nel corso dell'amichevole con l'Austria, il jolly del City ancora alle prese con i postumi della finale di Champions

Brutta notizia per l'Inghilterra proprio una settimana prima dell'inizio ufficiale di Euro 2020: Trent Alexander-Arnold, uscito malconcio dall'amichevole di mercoledì sera contro l'Austria per un infortunio alla coscia, salterà l'intero torneo. Il ct Southgate aspetterà domenica, dopo l'amichevole contro la Romania, per comunicare la convocazione del sostituto del difensore del Liverpool. Getty Images

Anche il Belgio in ansia, visto che Kevin De Bruyne è ancora alle prese con le fratture al volto rimediate nello scontro con Rudiger in finale di Champions League. Per quanto riguarda il jolly belga sembra quasi scontato che non potrà essere a disposizione di Martinez per la gara d'esordio contro la Russia, in programma sabato 12 giugno, ma l'obiettivo è recuperarlo per la seconda contro la Danimarca: "È improbabile sia in forma per la prima partita, quindi chiunque lo sostituirà dovrà dimostrare di essere pronto - ha detto il ct -. Abbiamo preso una decisione sulla maschera protettiva che indosserà, sarà realizzata da uno dei produttori della maschera che ha usato Jan Vertonghen (dopo uno scontro con Alderweireld nella semifinale di Champions del 2019, ndr). Ne siamo rimasti molto soddisfatti. Non sappiamo come andrà fino alla prossima settimana, ora deve solo rilassarsi. Potrebbe essere a disposizione per il resto della manifestazione, ma non sappiamo quando tornerà al momento".

Dubbi anche in casa Francia per quanto riguarda Lucas Hernandez. Il difensore del Bayern Monaco è stato sostituito durante l'intervallo dell'amichevole di mercoledì sera contro il Galles a causa di un colpo al ginocchio. In giornata sono previsti accertamenti e Didier Deschamps resta in attesa di novità.