Il premier Johnson scrive a Southgate: "Avete già fatto storia, portate a casa il trofeo"

INGHILTERRA

Attesa alle stelle per la finale. Anche il capo del governo carichi i giocatori attraverso il ct

"Volevo congratularmi con te e tutti i giocatori per le vostre incredibili prestazioni e i risultati in questo Euro 2020. Hai già fatto la storia". A poche ore dalla finalissima con l'Italia a Wembley, il premier inglese Boris Johnson ha scritto una lettera al ct Gareth Southgate. "Hai portato l'Inghilterra alla finale di una grande competizione internazionale. Per la maggior parte delle persone in questo paese, è la prima volta che accade in tutta la loro vita", si legge. afp

"Hai formato un gruppo di fratelli la cui energia, tenacia e lavoro di squadra - e puro talento - sembrano risplendere in tutto ciò che fai. Hai sollevato gli animi di tutto il paese e sappiamo che puoi sollevare anche quel trofeo". "Non stiamo solo sperando o pregando. Crediamo in te, Gareth, e nella tua incredibile squadra. A nome dell'intera nazione, buona fortuna, buon gioco e portalo a casa!", conclude Johnson.

IL PRINCIPE WILLIAM: "IL PAESE E' CON VOI"

William, duca di Cambridge, ha voluto mandare un video messaggio al Ct Southgate e alla Nazionale inglese in vista della finale contro l'Italia: "Auguro a Gareth e a tutti i giocatori buona fortuna per stasera". "Vi auguro tutta la fortuna possibile, l'intero Paese è con voi. Portiamola a casa".