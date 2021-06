Griezmann: "Non più abituati allo stadio pieno". Deschamps : "Serviva più decisione"

"E' stata una partita difficile a causa della presenza del pubblico. Avevamo perso l'abitudine di giocare in uno stadio pieno. Non ci siamo trovati". Questo il motivo, secondo Antoine Griezmann, del pareggio tra la sua Francia e l'Ungheria, disputata a Budapest davanti a oltre 60mila spettatori. "Il campo era asciutto, caldo e pesante - ha aggiunto l'attaccante del Barcellona, autore del gol dell'1-1 - Siamo rimasti bloccati, non sapevamo come sfruttare le nostre possibilità. E' un Europeo con grandi nazionali e grandi giocatori, anche contro l'Ungheria è dura. Sapevamo che non era un girone facile, dobbiamo riposarci e recuperare contro il Portogallo. Ma sono fiducioso, dobbiamo continuare a lavorare".