Gli Azzurri non si inginocchiano prima della sfida con l'Austria

Alla fine gli Azzurri hanno deciso di non inginocchiarsi come segnale forte contro il razzismo prima del fischio d'inizio degli ottavi di finale di Euro 2020 con l'Austria. A Wembley Bonucci e compagni sono rimasti in piedi come i "colleghi" austriaci. "Quando ci sarà la richiesta da parte dell'altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l'altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi", ha spiegato Giorgio Chiellini prima del match.