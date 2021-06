Galles, Page: "Italia impressionante ma vogliamo arrivare primi nel girone"

VERSO ITALIA-GALLES

Il ct degli avversari azzurri: "Partita speciale per Ramsey, non ha niente da dimostrare"

Rob Page prepara battaglia agli azzurri: "L'Italia è fortissima, ci hanno impressionato nelle due gare che hanno giocato ma vogliamo vincere per arrivare al primo posto del girone". Poi il ct del Galles spende belle parole per Aaron Ramsey: "Non vede l'ora di giocare, per lui sarà una partita speciale. Alla Juventus non ha giocato quanto avrebbe voluto ma per noi è importante. Non ha niente da dimostrare, gioca col sorriso ed è importante sia in fase offensiva che in quella difensiva". Getty Images

Page spiega l'atmosfera nello spogliatoio gallese: "Essere a 4 punti è già un successo. Con la Svizzera, che è forte, siamo andati sotto ma abbiamo poi pareggiato mentre con la Turchia potevamo fare anche 4-5 gol. Siamo preparati al 4-3-3 dell'Italia, sono bravi anche dietro e se giocheranno come nelle prime due partite sarà molto dura ma noi daremo tutto per vincere, so cosa aspettarmi".

Su Bale: "Dimostra sempre carattere, anche dopo il rigore sbagliato contro la Turchia ha avuto una reazione positiva". Sulla scelta tra Ward e Hennessey per il ruolo di portiere: "Difficile: Danny è stato eccellente ma non può rilassarsi, Wayne è pronto a prendergli il posto. C'è una competizione salutare tra i due".

"Mi sento bene, fiducioso, abbiamo recuperato pienamente. L'Italia è una grande squadra, sarà difficile, sappiamo di essere sfavoriti. In campo daremo tutto come facciamo sempre". Lo ha detto Gareth Bale, stella del Galles, alla vigilia del match contro gli azzurri. "L'umore in squadra è buono, dopo una vittoria si è sempre più felici. Abbiamo fiducia e non vediamo l'ora che arrivi la partita - ha proseguito in conferenza stampa - La semifinale del 2016? Prendiamo ogni partita come viene, non guardiamo troppo lontano. Concentriamoci solo sull'Italia".