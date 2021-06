Francia, Mpabbé e il diverbio con Giroud: "Poteva parlarmi negli spogliatoi"

FRANCIA

L'attaccante del Psg in conferenza stampa: "Sono rimasto un po’ toccato ma non ne faremo un grosso problema"

Intervenuto in conferenza stampa, Kylian Mbappé ha parlato del diverbio con Olivier Giroud che lo ha accusato dopo la Bulgaria di non passargli la palla. “Abbiamo parlato, ne abbiamo discusso: non è stato quello che mi ha detto a infastidirmi, è ciò che sente, ma il fatto che sia successo in pubblico - le sue parole - . Sono rimasto un po’ toccato ma non ne faremo un grosso problema. Avrebbe potuto dirmelo nello spogliatoio". Getty Images

Il bomber del Psg voleva risolvere subito la questione, ma Deschamps ha preferito aspettare. "Volevo venire giovedì, ma oggi non sono io che ho deciso.Ssono stato scelto. Volevo venire a spiegarmi, ma abbiamo discusso con l'allenatore e lui mi ha detto che non era il momento migliore. Ha deciso che era oggi. Quindi sono venuto oggi".

Mbappé spiega nel dettaglio cosa gli ha dato fastidio. "Ne abbiamo parlato. E se ne è parlato molto, forse perché non c'erano tante altre cose da dire, perché in campo le cose andavano bene. Tutti sanno cosa è successo, ero un po' turbato. Ma non dovremmo farne un grosso problema. Siamo qui per rappresentare la Francia, questa è la cosa più importante. Abbiamo una grande gara da preparare, non sono le piccole sciocchezze che sconvolgeranno la nostra competizione. Noi due più gli altri 24 giocatori siamo concentrati sullo stesso obiettivo di vincere l'Europeo".

Incalzato dai giornalisti, l'enfant prodige entra più nei dettagli. "La prima risposta non era giusta? (sorride, ndr). Ti spiego. Quello che ha detto non mi dà fastidio. Si è espresso come un attaccante. Mi ha infastido che lo ha detto pubblicamente. L'ho visto negli spogliatoi. Mi sono congratulato con lui per i suoi due gol e non mi ha detto niente. Non c'è niente di male in quello che ha detto. Avrei preferito che venisse da me e fosse anche più virulento. Io, quando ho qualcosa da dire a qualcuno, gliela dico e rimane nello spogliatoio. Ma questo non è un problema, queste sono piccole sciocchezze. Non voglio che questo disturbi la squadra. Non abbiamo bisogno di mettere un bastone nelle ruote".

