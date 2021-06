Francia, tensione Mbappé-Giroud: Deschamps chiede di mantenere la calma

IL CASO

La punta del Chelsea si lamenta dei pochi palloni ricevuti, il compagno vorrebbe rispondergli in conferenza: il ct blocca tutto

Gran parte degli esperti accredita la Francia come favorita ad Euro 2020 ma Didier Deschamps ha il suo bel da fare per tenere sereno il gruppo in vista dell'esordio contro la Germania. Dopo l'amichevole contro la Bulgaria, Giroud ha lanciato una frecciata verso Mbappé, o almeno è questa l'interpretazione data dall'Equipe: "Ho fatto una doppietta ma avremmo potuto segnare di più se davanti fossimo stati più cinici. Mi dicono che sono solo discreto ma è perché chiedo i palloni e qualcuno non me li dà". Getty Images

L'attaccante del Chelsea, entrato al posto dell'infortunato Benzema, in privato si sarebbe anche lamentato del fatto che nel primo tempo Mbappé avesse dialogato spesso con la punta del Real mentre, dopo l'ingresso di Giroud, avrebbe iniziato a giocare in solitaria, a fare 'la guerra da solo'.

Le insinuazioni non sono piaciute a Mbappé che avrebbe voluto rispondere pubblicamente a Giroud in conferenza stampa, eventualità che Deschamps ha bloccato sul nascere invitando i due a concentrarsi sugli Europei. A tal proposito, rispondendo ad una domanda dopo la Bulgaria sulla scarsa collaborazione della coppia Mbappé-Giroud, il ct francese ha spiegato come è solo una questione di abitudine e che ogni calciatore ha un modo di giocare diverso dagli altri.