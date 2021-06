Francia, l'infortunio di Benzema non sembra grave

La Francia prepara l'esordio nell'Europeo contro la Germania del 15 giugno con un po' d'apprensione per le condizioni di Karim Benzema, uscito per infortunio ieri al 40' del primo tempo dell'amichevole vinta per 3-0 contro la Bulgaria. "Ha preso una botta" sopra il ginocchio destro, ha detto Deschamps dopo la partita, volendo però essere rassicurante dopo l'uscita dell'attaccante, apparso sofferente e zoppicante quando si è accomodato in tribuna. Oggi, citando l'entourage del giocatore, RMC Sport ha affermato che il madrileno potrebbe "riprendere ad allenarsi entro 48-72 ore al massimo", spiegando che il muscolo interessato si era "sgonfiato" e che il dolore era meno acuto.

Francia, allarme Benzema: infortunio alla gamba destra in amichevole Getty Images

