Euro 2020, Verratti carica l'Italia: "Bisogna pensare in grande"

ITALIA

"Dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia, lo stesso coraggio"

A due giorni dall'ottavo di finale di Euro 2020 contro l'Austria, Marco Verratti carica l'Italia. "Bisogna pensare in grande - ha dichiarato il mediano azzurro -. Sarà una partita molto difficile, ma noi dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia, lo stesso coraggio". "In questo modo penso che potremo fare una grande gara e in futuro qualcosa di straordinario", ha aggiunto. Getty Images

Vedi anche Euro 2020 Italia, Verratti si scalda per l'Austria

"Certo più si va avanti più cresce la pressione, ora iniziano le gare da 'dentro o fuori', bisogna allora mantenere serenità, entusiasmo e continuare così", ha aggiunto Verratti. "Quando non ti poni certi obiettivi è difficile raggiungerli - ha proseguito -. Puntiamo a passare il turno con l'Austria e quindi pensiamo in grande". "Siamo adesso considerati tra i favoriti? Credo dipenda molto anche dai risultati fatti, però come ho detto sempre bisogna pensare a noi stessi perché sono sicuro che quando le cose andranno male i primi a criticarci saranno quelli che oggi ci riempiono di elogi - ha spiegato il centrocampista del Psg -. Bisogna valutare partita dopo partita e continuare a giocare come sappiamo, tranquilli, senza pressioni, dando sempre la vita in campo e divertendoci: cosi' possiamo dire la nostra".

Poi qualche considerazione sul rientro domenica scorsa con il Galles dopo l'infortunio al ginocchio che gli ha fatto rischiare di saltare il secondo Europeo di fila. "E' stato emozionante. Rappresentare l'Italia in questa competizione è speciale - ha spiegato -. E dico grazie a Mancini che mi ha aspettato e mi ha sempre dato fiducia".

Nelle prime due gare con Turchia e Svizzera Verratti è stato ben sostituito da Locatelli con il quale è in ballottaggio per sabato: "E' importante disporre di un gruppo di livello, un vantaggio per il ct e per tutti noi, siamo una bella squadra che si diverte e può essere protagonista".