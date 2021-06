Euro 2020, Svezia-Polonia 3-2: Claesson al 94’ regala il primo posto agli scandinavi, Paulo Sousa eliminato

SVEZIA-POLONIA 3-2

Dopo le doppiette di Forsberg e Lewandowski, decide una rete nel recupero del centrocampista del Krasnodar

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020, la Svezia batte 3-2 la Polonia di Paulo Sousa, che saluta la competizione. A San Pietroburgo, gli scandinavi trovano il doppio vantaggio con le due reti di Forsberg, che segna dopo 90 secondi e al 59' su assist di Kulusevski: inutile la doppietta al 61’ e all’84’ di Lewandowski, decide il gol al 94' di Claesson, che regala ottavi e primo posto nel gruppo E agli uomini di Andersson. Svezia-Polonia: le foto del match





































































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Svezia non fallisce l'occasione di evitare la Croazia agli ottavi di finale e chiude al primo posto il gruppo E grazie a un gol nel recupero: Claesson, al 94', regala il 3-2 ai suoi e condanna la Spagna al confronto diretto con i vicecampioni del Mondo. A San Pietroburgo, l'equilibrio dura meno di 90 secondi: la Svezia, infatti, passa subito in vantaggio grazie a Forsberg, che vince due rimpalli e con un diagonale sinistro leggermente deviato da Bednarek batte Szczesny. La risposta polacca arriva al 17', con due traverse consecutive colpite di testa da Lewandowski su calcio d'angolo. La formazione di Paulo Sousa insiste, ma gli uomini di Andersson si difendono bene e con ordine, concedendo soltanto le conclusioni dalla distanza: una di queste parte dal sinistro di Zielinski, ma nel recupero Olsen è ottimo nel deviare in angolo e nel preservare il vantaggio dopo i primi 45 minuti.

Il duello tra il centrocampista del Napoli e l'ex portiere della Roma si ripete ad inizio ripresa con lo stesso esito: respinta sul polacco dell'estremo difensore svedese, bravissimo pochi minuti dopo a murare anche la conclusione di Krychowiak. La Svezia risponde con Isak, che con un cross deviato da Krychowiak quasi beffa Szczesny. Al 59', arriva il raddoppio: Kulusevski, entrato da pochi minuti, se ne va sulla destra, si accentra e serve Forsberg, che insacca e firma 2-0 e doppietta personale. Dopo due minuti, però, Lewandowski riapre la partita con uno strepitoso destro all'incrocio da posizione angolata, siglando il 2-1: il primo gol subito dalla Svezia ad Euro 2020. Quattro minuti dopo, Swierczok trova il potenziale 2-2 da pochi passi, ma la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico. Il pareggio, però, è solo rinviato, e arriva all'84' grazie ancora a Lewandowski, che raccoglie il cross di Frankowski e batte Olsen. Nel finale, la Polonia attacca alla ricerca del gol qualificazione, ma a segnare il 3-2 è Claesson, che approfitta del secondo assist di giornata di Kulusevski e batte Szczesny, condannando Paulo Sousa.

IL TABELLINO

SVEZIA-POLONIA 3-2

Svezia (4-4-2): Olsen 6,5; Lustig 6 (23' st Krafth 6), Danielson 6,5, Lindelof 6,5, Augustinsson 6; S. Larsson 6, Ekdal 6,5, Olsson 6,5, Forsberg 7,5 (33' st Claesson 7); Isak 6,5 (23' st Berg 6), Quaison 6 (10' st Kulusevski 7). A disposizione: Johnsson, Nordfelt, Helander, Svensson, Bengtsson, Jansson, Sema, Cajuste. All: Andersson 6,5.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny 6; Bereszynski 5,5, Glik 5,5, Bednarek 5; Puchacz 5,5 (1' st Frankowski 6,5), Krychowiak 5,5 (dal 33' st Placheta 6), Klich 6 (28' st Kozlowski 6,5), Jozwiak 5,5 (16' st Swierczok 6); Zielinski 6; Lewandowski 7,5, Swiderski 5,5. A disposizione: Skorupski, Fabianski, Kedziora, Dawidowicz, Helik, Linetty, Rybus, Kownacki. All.: Paulo Sousa 5,5

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 2' e 14' st Forsberg (S), 16' st e 39' st Lewandowski (P), 49' st Claesson

Ammoniti: Danielson (S), Krychowiak (P), Glik (P)



LE STATISTICHE

La Svezia è rimasta imbattuta (2V, 1N) nella fase a gironi di una grande competizione per la prima volta dai Mondiali 2006 (1V, 2N).

La Svezia ha vinto due match di fila nella fase a gironi di una grande competizione per la prima volta dagli Europei del 1992 (anche in quel caso le ultime due).

La Polonia ha segnato più di un gol per la prima volta in un match degli Europei in 14 partite nella competizione.

Il gol segnato da Emil Forsberg, dopo soltanto 81'' di gioco, è il secondo più veloce realizzato da un giocatore agli Europei, dopo quello di Kirichenko (65''), con la Russia, nel match disputato contro la Grecia, nel 2004.

Tutti gli ultimi quattro gol della Svezia portano la firma di Emil Forsberg. Inoltre, l'unico nonché ultimo giocatore della Svezia ad aver segnato almeno due gol in un singolo match agli Europei era stato Hernik Larsson nel 2004, contro la Bulgaria.

Emil Forsberg ha trasformato in rete tutti i tre tiri nello specchio effettuati a EURO2020.

Tre delle quattro reti più veloci segnate agli Europei portano la firma di giocatori che militano nella Bundesliga: Forsberg, Poulsen e Lewandowski.

Robert Lewandowski è diventato il miglior marcatore della Polonia agli Europei, con cinque gol all'attivo: superato Jakub Blaszczykowski (3).

Robert Lewandowski ha preso parte a 16 gol nelle ultime 13 partite da titolare con la Polonia (12 reti, quattro assist).

Robert Lewandowski ha segnato 69 gol con la Polonia in tutte le competizioni: più del doppio rispetto ai compagni di squadra di Euro 2020 messi assieme (34).

Robert Lewandowski ha segnato in due partite di fila con la Polonia tra Euro e Mondiali per la prima volta in carriera.

Dejan Kulusevski è l’unico giocatore nato negli anni 2000 ad aver fornito almeno un assist tra Europei e Mondiali.

Dejan Kulusevski (21 anni, 59 giorni) è il più giovane giocatore ad aver fornito due assist in una singola partita agli Europei da Cesc Fàbregas (21 anni, 53 giorni e anche lui da subentrato), contro la Russia, nel 2008.

Dejan Kulusevski è il secondo giocatore più giovane della Svezia a prendere parte a un Europeo (21 anni, 59 giorni), dopo Patrik Andersson (20 anni, 297 giorni a Euro 92, contro la Francia).