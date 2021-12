Euro 2020, report shock: prima della finale 2.000 tifosi inglesi ubriachi e drogati, potevano causare morti

tifosi inglesi

Il rapporto inglese sui tentativi di sfondare gli ingressi a Wembley: usando un bimbo disabile per cercare di entrare senza biglietto

Un rapporto riservato sulle violenze causate dai tifosi dell'Inghilterra in occasione della finale di Euro 2020 a Londra sta mettendo in imbarazzo il governo britannico, sostenendo che in quella occasione sono state messe in pericolo delle vite umane e che i tifosi che si macchiano di violenze, insulti razzisti e sono sotto l'influenza di droghe o alcol, dovrebbero essere esclusi dagli stadi. Il rapporto ha rilevato che circa 2.000 tifosi senza biglietto hanno fatto irruzione a Wembley l'11 luglio dopo 17 tentativi di "violazione in massa" dei cancelli dello stadio, con molti che si sono fatti strada attraverso gli accessi per disabili prendendo a pugni e calci gli steward prima che l'Inghilterra perdesse contro l'Italia nella prima finale di un grande torneo da quella giocata nell'ormai lontano Mondiale del 1966. Wembley, delirio in strada: tifosi scatenati e risse twitter

"Il comportamento di un'ampia minoranza di sostenitori dell'Inghilterra non è stato solo vergognoso, ma ha messo incautamente vite in pericolo", ha detto Louise Casey, un'esperta ex funzionaria del governo, in un rapporto di 129 pagine pubblicato venerdì. "Il comportamento spaventoso dei tifosi dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti noi. Per troppo tempo, le azioni di una minoranza di tifosi inglesi sono state tollerate come parte della nostra cultura nazionale (sebbene imbarazzante), piuttosto che affrontate frontalmente", ha aggiunto.

Secondo il report, se l'Inghilterra avesse vinto la partita un gruppo di 6.000 persone senza biglietto avrebbe potuto prendere d'assalto lo stadio per vedere la cerimonia di premiazione. "Le minacce, l'aggressione, la violenza, l'uso di fumo e razzi, il lancio di oggetti, comprese le feci, il consumo eccessivo di alcol e cocaina si sono combinati per alimentare un'atmosfera febbrile", ha detto Casey.

Nel rapporto vengono condannati i comportamenti di quei tifosi che "hanno preso di mira i disabili in modo predatorio" per ottenere il biglietto d'ingresso. In uno spaventoso incidente un tifoso senza biglietto, mascherato da steward, ha provato a entrare nello stadio usando un bambino disabile, sottratto al controllo del padre, come 'ariete' per farsi strada attraverso i cancelli.

Anche le famiglie dei giocatori sono state coinvolte nei disordini, con il padre del difensore inglese Harry Maguire che si è infortunato alle costole.