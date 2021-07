Euro 2020, Mattarella conferisce le onoreficenze a giocatori e staff della Nazionale

Dal Quirinale

Il Presidente della Repubblica ha premiato il gruppo che ha trionfato la scorsa domenica a Wembley, compreso il presidente della Figc Gravina

Il trionfo della Nazionale a Euro 2020 è ancora fresco nelle menti di tutti e, come è stato sottolineato più volte, si è trattato di un successo di gruppo. Per questo motivo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto premiare i giocatori, lo staff tecnico e il presidente della Figc Gabriele Gravina con diverse onoreficenze. Tutti i calciatori sono ora "Cavalieri", il capitano Giorgio Chiellini è Ufficiale.

I ringraziamenti di Sergio Mattarella alla Nazionale italiana di calcio dopo la vittoria a Euro 2020 non si limitano all'incontro ufficiale che ha avuto luogo al rientro dall'Inghilterra, ma si completano con un ulteriore premio. Proprio per le storiche gesta del gruppo di Roberto Mancini nella competizione Uefa, il Presidente della Repubblica ha deciso di conferire a tutto il gruppo - giocatori e staff tecnico - diverse onoreficenze ufficiali. La nota è arrivata direttamente dal Quirinale e coinvolge quindi chi è sceso in campo, le diverse figure che hanno aiutato il commissario tecnico e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Queste le parole del comunicato: "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito "motu proprio" onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio Uefa Euro 2020. In particolare, il Capo dello Stato ha conferito l'onorificenza di Grande Ufficiale al presidente della Figc, Gabriele Gravina e al commissario tecnico, Roberto Mancini, di Commendatore al team manager, Gabriele Oriali e al capo delegazione, Gianluca Vialli, di Ufficiale al capitano della squadra, Giorgio Chiellini e di Cavaliere a tutti i giocatori della Nazionale".