Euro 2020, Mancini ha ancora due dubbi: Pessina e Toloi

Il difensore di origine brasiliana verso l'esclusione, mentre il compagno atalantino potrebbe essere preferito a Sensi non al meglio

Dopo la goleada con San Marino, per Roberto Mancini è tempo di scelte. Entro l'1 giugno, infatti, il ct della Nazionale dovrà ufficializzare l'elenco dei 26 convocati per Euro 2020. Le scelte per lo più sono già fatte, ma il tecnico jesino ha ammesso di avere ancora un paio di dubbi: a centrocampo Pessina potrebbe spuntarla su Sensi non al meglio fisicamente, mentre in difesa il romanista Mancini pare aver vinto il ballottaggio con Toloi. Getty Images

In difesa dovrebbe essere Mancini a vincere il ballottaggio con Toloi, considerando la continuità in questo biennio. Stesso discorso per quanto riguarda Cristante ai danni di Castrovilli, peraltro autore di una stagione tutt'altro che esaltante. Anche se i numeri con la Juventus sono stati deficitari, il posto assicurato ce l'ha Bernardeschi, perché il Mancio che lo considera un punto fermo. In attacco Kean, che può giocare sia punta centrale che largo sulle fasce, dovrebbe invece staccare il pass ai danni di Politano. Resta la tentazione Raspadori: l'attaccante dell'Under 21 piace un sacco al Mancio che potrebbe sorprendere tutti e portarlo all'Europeo.

Questi, a meno di sorprese o infortuni dell'ultima ora, i 10 esclusi: Cragno, Biraghi, Ferrari, Lazzari, Toloi, Castrovilli, Sensi, Grifo, Politano, Raspadori. Domenica il ct comunicherà un elenco di 30-31 giocatori, comprese le riserve che resteranno a disposizione fino a inizio Europeo. gli Azzurri torneranno a radunarsi lunedì 31 maggio e venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna affronteranno la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima del via della rassigna continentale.

LA POSSIBILE LISTA DEI 26 CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Meret e Sirigu

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Mancini, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Florenzi

ATTACCANTI: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean

