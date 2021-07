Euro 2020, la top 11 secondo le statistiche: tre azzurri, ma in porta Pickford

DATI OPTA

La formazione, basata sulle statistiche di Opta, premia Bonucci, Verratti e Jorginho. In attacco la punta è Dolberg

Se Gianluigi Donnarumma è stato premiato come miglior giocatore di Euro 2020, le statistiche Opta in qualche modo possono consolare il collega-avversario in finale. È infatti Pickford il portiere presente nella top 11 della società che elabora i dati sportivi, la formazione premia comunque tre giocatori della Nazionale italiana: Leonardo Bonucci, Jorginho e Marco Verratti. In difesa anche l'atalantino Maehle.

La top 11, è bene sottolinearlo, è frutto delle statistiche elaborate a partire dall'algoritmo Opta. Alla fine esce un 4-3-3 comandato da Pickford (Inghilterra), difesa con Walker (Inghilterra), Bonucci (Italia), Stones (Inghilterra), Maehle (Danimarca). A centrocampo Pedri (Spagna), Jorginho e Verratti (Italia), davanti il trio offensivo Schick (Repubblica Ceca), Dolberg (Danimarca), Sterling (Inghilterra).

● Jordan Pickford ha mantenuto cinque volte la porta inviolata a EURO2020, nessun portiere ha mai registrato più clean sheet in una singola edizione degli Europei (cinque anche Iker Casillas nel 2012).

● Kyle Walker è il terzino destro che ha sia completato più passaggi nelle metà campo avversaria (161) che recuperato più palloni (37) a EURO2020.

● Tra gli otto giocatori di movimento che hanno disputato tutte le sette partite di EURO2020, Leonardo Bonucci è l’unico che non ha subito dribbling.

● John Stones (94%) è il giocatore che ha registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti a EURO2020 (min. 5 match).

● Joakim Maehle è il difensore che ha giocato più palloni in area avversaria (27) a EURO2020.

● Pedri è il primo giocatore europeo nella storia ad essere partito titolare in ben sei partite a 18 anni o meno in una singola edizione tra Europei e Mondiali.

● Jorginho è il giocatore che ha intercettato più palloni a EURO2020 (25).

● Marco Verratti (14) è il giocatore che ha creato più occasioni da gol per i compagni a EURO2020.

● Nessun giocatore ha segnato più di Patrik Schick a EURO2020 (cinque gol) - Schick è anche il secondo giocatore nella storia della Repubblica Ceca a realizzare cinque reti in una singola edizione tra Europei e Mondiali, dopo Milan Baros a EURO2004.

● Kasper Dolberg è il giocatore con la percentuale realizzativa più alta a EURO2020: 43% (minimo cinque tiri) - il danese classe ’97 ha infatti trasformato in gol tre dei suoi sette tiri totali.

● Raheem Sterling è sia il calciatore che ha completato più dribbling (20) che quello che ha giocato più palloni in area avversaria (45) a EURO2020.