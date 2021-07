Italia, Donnarumma eletto miglior giocatore dell'Europeo

Gigi Donnarumma è stato premiato dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell'Europeo. A soli 22 anni e 136 giorni è diventato il terzo più giovane portiere a disputare una finale tra Europei e Mondiali, dietro a José Ángel Iribar nel 1964 con la Spagna e Juan Botasso nel 1930 con l'Argentina. "Il gol dopo 2' poteva ammazzarci, ma noi siamo quelli che non molliamo mai e stiamo attenti su ogni pallone, non era facile. Siamo stati spettacolari, siamo stati meravigliosi" le sue parole a fine gara.

Getty Images