Euro 2020, la Francia convoca Benzema e Theo Hernandez

Karim Benzema è stato convocato per la Francia da Didier Deschamps in vista dell'Europeo. Cinque anni dopo l'ultima convocazione, con tutte le polemiche del caso per l'intero lustro, l'attaccante del Real Madrid tornerà a difendere i colori della propria Nazionale. Nella lista dei 26 convocati dalla Francia c'è anche una prima volta: il milanista Theo Hernandez ha convinto Deschamps e sarà presente come il fratello Lucas.